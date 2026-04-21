Reflexion Diamars 21 April 2026.

Awe mainta tempran, mane nos a lanta nos tin di cumpli cu nos deber di gradici nos Sen̈or pa otro dia regala.
Dia nobo y oportunidadnan nobo, pa nos lanta cu speransa y fe, cu e miho falta pa jega ainda.
Nos fe den Dios ta hasi hopi, ta habri portanan enorme y laga paz drenta bo curason.
Laga Dios drenta bo cas, y tambe bo bida.
Laga cu cada cas nunca falta pas y amor.
Laga pas jena bo curason pa nada por hasibo danjo.
Cu cada miembro di e famia ey ta protehi y ta biba sigur!
Pa boso bida ta jena cu salud.
Laga atrás loke ta pasado, y buska bo felicidad loke bo tin ainda.
Brasa tur e oportunidadnan cu bo ta hanja den bo caminda.
SI bo ta cana den un caminda scur, corda cu semper tin un lus na final di bo caminda.
Wak pa nunka bo falta fe.