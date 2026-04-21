Diamars mainta a drenta informe di un incidente cu hende herida na turbo rotonde riba blvd., mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya nan a bin compronde cu yegando e rotonde e dama aki lo a cay cu e scootey y a herida su mes. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte pa hospital.
Dama turista di edad ta cay cu “scootey” na turbo rotonde y resulta herida
