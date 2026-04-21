[VIDEO] Alarma di candela riba dak di edificio den Caya G.F. “Betico” Croes

Diamars merdia a drenta informe di candela riba dak di negoshi den Caya G.F. “Betico” Croes, mesora a dirigi tanto polis como bombero na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un candela riba e dak di un edificio den Hendrikstraat. Na yegada di bombero nan a subi riba dak y a bin compronde cu e hendenan ta trahando cu torch riba dak y na dado momento a pega e asfalt papier na candela pero nan mes a paga esaki caba y pa mas sigur bomberonan a keda vigila e trabao un rato.