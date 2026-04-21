Aeropuerto di Aruba ta preparando pa e siguiente fase di Gateway 2030  [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]  

Oranjestad, Aruba — 21 di april — Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta preparando pa e siguiente fase di Gateway 2030 Expansion Program door di inicia trabounan clave di habilitacion cu lo haci e transformacion di e terminal posibel. E preparacionnan aki ta marca un paso importante pa Fase 2, cu lo enfoca riba modernisa e experiencia principal di pasahero dentro di e terminal. Gateway 2030 ta un programa di diferente fase cu ta diseña pa engrandece e experiencia general di biahe mientras ta prepara Aeropuerto di Aruba pa e crecemento den futuro.
Progreso te cu awo
E programa a cuminsa cu Fase 1A, cu a introduci un sala di check-in nobo pa e pasaheronan cu ta biaha pa Merca cu ta conta cu un diseño moderno y un sistema avansa di maneho di maleta pa mehora e eficiencia y fluho di pasahero.
Fase 1B, cu ta andando actualmente cerca di Gate 8, ta expande e terminal cu portanan di salida, areanan di espera y brugnan di embarcacion pa sostene aumento di capacidad y mehora e experiencia di embarcacion.
Fase 2 Transformando e curason di e terminal:
Cu Fase 1A cla y Fase 1B progresando, Aeropuerto di Aruba awo ta drentando Fase 2, caminda e transformacion ta enfoca riba e experiencia principal di e terminal
Fase 2 lo inlcui:
- Un sala di check-in nobo expandi pa tur pasahero
- Area nobo pa Imigracion y siguridad
- Un area modernisa di procesamento pa U.S. Customs and Border Protection (CBP)
- Un area comercial nobo y plasa di cuminda y bebida
Kico esaki ta nifica pa e pasaheronan?
Pa permiti e construccion di Fase 2 den e area actual di procesamento di Merca (USCBP) Aeropuerto di Aruba lo implementa un solucion temporal cuidadosamente planea pa garantisa operacionnan sin interupcion. E trabounan aki ta esencial pa facilita construccion dentro di e area aki mientras ta mantene un biahe placentero y eficiente den henter e terminal.
Cuminsando 1 di mei lo sera e area di tiendanan y localidad di cuminda existente cu ta situa despues cu pasa siguridad pa asina tranforma esaki den un facilidad temporario pa procesa pasaheronan cu ta biaha pa Merca. Algun di e espacionan comercial y di cuminda y bebida lo bay den otro areanan den aeropuerto hasiendo asina dia 30 di april e ultimo dia di benta den e area aki.
Construccion di e facilidad di procesamento temporal pa pasaheronan cu ta biaha pa Merca lo inicia den luna di juni. Durante e periodo aki:
- Den luna di juni lo inicia cu construccion di un corridor temporal pa guia e pasaheronan di un manera sigur door di e terminal mientras e construccion ta avansa.
- E pasaheronan cu ta biaha pa Merca lo sigui haci uzo di e area di procesamento actual.
Unabes finalisa, e procesamento di Merca lo muda pa e facilidad temporal, permitiendo e area actual di U.S. Processing pa haya e renobacion completo como parti di Fase 2. Despues cu finalisa cu Fase 2, operacionnan lo move bek pa e espacio mehora y lo kita e facilidad temporal pa traha espacio pa un plasa comercial nobo como tambe espacio pa cuminda y bebida pa e pasaheronan cu no ta biaha pa Merca.
“E trabounan aki ta un paso necesario pa transforma Aeropuerto di Aruba den un aeropuerto mas eficiente y cla pa futuro, fortificando nos rol como un hub di conexion clave den Caribe. Mientras cu esaki por trece ahustacionnan temporal, nos ta comprometi pa garantisa un experiencia positivo pa tur pasahero durante henter e proximo periodo di construccion”, ta expresion di Jonny Andersen, Chief Executive Officer di Aeropuerto di Aruba.
Ta curasha e pasaheronan pa sigui e borchinan di aeropuerto y duna nan mes tempo extra na momento di biaha, mirando cu e rutanan dentro di aeropuerto por mustra diferente pero e proceso lo keda mescos.
Tocante Aeropuerto di Aruba
AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 74% ta di Merca y Canada, 18% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 5% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.
Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 21 di April, 2026
Aruba Airport Prepares for Next Phase of Gateway 2030
Oranjestad, Aruba – April 21, 2026— Aruba Airport Authority N.V. (AAA) is preparing for the next phase of its Gateway 2030 Expansion Program by initiating key enabling works that will make the transformation of the terminal possible. These preparations mark an important step toward Phase 2, which will focus on modernizing the core passenger experience within the terminal.
Gateway 2030 is a multi-phase program designed to enhance the overall travel experience while preparing Aruba Airport for future growth.
Progress to Date
The program began with Phase 1A, which introduced a new U.S. Check-In Hall featuring a modern design and an advanced baggage handling system to improve efficiency and passenger flow.
Phase 1B, currently underway near Gate 8, expands the terminal with new gates, waiting areas, and boarding bridges to support increased capacity and improve the boarding experience.
Phase 2: Transforming the Heart of the Terminal With Phase 1A completed and Phase 1B progressing, Aruba Airport is now entering Phase 2, where the transformation shifts to the core terminal experience.
Phase 2 will introduce:
- A new expanded check-in hall for U.S. and non-U.S. passengers
- New immigration and security areas
- A modernized U.S. Customs and Border Protection (CBP) processing area
- A new commercial and food & beverage plaza
What This Means for Passengers To enable Phase 2 construction in the current U.S. processing area, Aruba Airport will implement a carefully planned temporary solution to ensure uninterrupted operations. These preparatory works are essential to facilitate construction within this area while maintaining a smooth and efficient passenger journey throughout the terminal.
Starting May 1, the existing post-security shopping and dining area will be cleared to make way for a temporary U.S. processing facility. Select retail and food & beverage locations will be relocated to other areas within the terminal, with April 30 marking the last day of sales in this area.
Construction of this temporary U.S processing facility will begin in June. During this period:
- Construction of a temporary corridor will begin in June to safely guide passengers through the terminal as construction progresses
- Passengers traveling to the United States will continue using the existing U.S. processing area
Once completed, U.S. processing will move to the temporary facility, allowing the current U.S. Processing area to be fully renovated as part of phase 2. After Phase 2 is finalized, operations will move back to the upgraded space, and the temporary facility will be removed to make way for a new commercial and food & beverage plaza for non-U.S. travelers.
“These works are a necessary step in transforming Aruba Airport into a more efficient and future-ready airport, strengthening our role as a key connecting hub in the Caribbean. While this may bring temporary adjustments, we are committed to ensuring a smooth and positive passenger experience throughout the upcoming construction period, ” said Jonny Andersen, Chief Executive Officer of Aruba Airport.
Passengers are encouraged to follow airport signage and allow extra time when traveling, as routes within the terminal may look different, but the process will remain the same.
About AUA Airport
About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 24 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.2 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 74% from the United States & Canada, 18% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.
Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.
Date: 21 April, 2026
El Aeropuerto de Aruba se prepara para la siguiente fase del proyecto Gateway 2030
Oranjestad, Aruba – Abril 21, 2026— La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) se prepara para la siguiente fase de su Programa de Expansión Gateway 2030 mediante el inicio de obras clave que harán posible la transformación de la terminal. Estos preparativos representan un paso importante hacia la Fase 2, que se centrará en modernizar la experiencia del pasajero dentro de la terminal.
Gateway 2030 es un programa multifase diseñado para mejorar la experiencia de viaje en general, al tiempo que prepara al Aeropuerto de Aruba para el crecimiento futuro.
Progreso hasta la fecha
El programa comenzó con la Fase 1A, que introdujo una nueva sala de Check-In para EE. UU. con un diseño moderno y un sistema avanzado de manejo de equipaje para mejorar la eficiencia y el flujo de pasajeros.
Fase 1B, Actualmente se están llevando a cabo obras cerca de la puerta 8 para ampliar la terminal con nuevas puertas de embarque, zonas de espera y pasarelas de embarque, con el fin de aumentar la capacidad y mejorar la experiencia de abordaje.
Fase 2: Transformando el corazón de la terminal Una vez completada la fase 1A y con la fase 1B en marcha, el aeropuerto de Aruba entra ahora en la fase 2, en la que la transformación se centra en la experiencia en la terminal.
En la Fase 2 se introducirán:
- Una nueva y ampliada sala de check-in para pasajeros de EE. UU. y de otros paí
- Nuevas áreas de inmigración y seguridad.
- Un área modernizada de procesamiento de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP).
- Una nueva plaza comercial y de alimentos y bebidas.
Lo que esto significa para los pasajeros Para habilitar la construcción de la Fase 2 en la actual área de procesamiento de EE. UU., el Aeropuerto de Aruba implementará una solución temporal cuidadosamente planificada para garantizar operaciones ininterrumpidas. Estos trabajos preparatorios son esenciales para facilitar la construcción en esta área mientras se mantiene un flujo de pasajeros ágil y eficiente en toda la terminal.
A partir del 1 de mayo, la zona de compras y restaurantes posterior al control de seguridad existente será despejada para dar lugar a una instalación temporal de procesamiento de EE. UU. Algunas tiendas y locales de alimentos y bebidas serán reubicados en otras áreas dentro de la terminal, y el 30 de abril será el último día de operaciones en esta zona.
La construcción de esta instalación temporal de procesamiento de EE. UU. comenzará en junio. Durante este periodo:
- Se iniciará la construcción de un corredor temporal en junio para guiar de forma segura a los pasajeros a través de la terminal mientras avanzan las obras.
- Los pasajeros que viajen a Estados Unidos continuarán utilizando la zona de procesamiento de EE. UU. existente.
Una vez finalizada, el procesamiento de EE. UU. se trasladará a la instalación temporal, lo que permitirá renovar completamente la actual área de procesamiento de EE. UU. como parte de la fase 2. Después de completar la fase 2, las operaciones regresarán al espacio modernizado, y la instalación temporal será retirada para dar lugar a una nueva plaza comercial y de alimentos y bebidas para pasajeros que no viajan a EE. UU.
“Estas obras son un paso necesario para transformar el Aeropuerto de Aruba en un aeropuerto más eficiente y preparado para el futuro, fortaleciendo nuestro papel como un importante centro de conexión en el Caribe. Aunque esto pueda generar ajustes temporales, estamos comprometidos a garantizar una experiencia de pasajero fluida y positiva durante todo el próximo período de construcción”, dijo Jonny Andersen, Director Ejecutive del Aeropuerto de Aruba.
Se recomienda a los pasajeros seguir la señalización del aeropuerto y prever tiempo adicional al viajar, ya que las rutas dentro de la terminal pueden ser diferentes, aunque el proceso se mantendrá igual.
Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)
El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 24 aerolíneas que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.2 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 74 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 18 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 4 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.
Para más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA, visite www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 21 de abril de 2025