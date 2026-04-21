Na Sanicolas tambe tin un homber enfermo cu man hincha cu ta biba den situacion deplorable cu mester ayudo

Diamars atardi a drenta informe di un homber enfermo cu man hopi hincha y tabata drumi riba vloer, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans ya e homber a lanta y tabata na caminda pa su cas. E homber no tabata desea pa wordo controla y cu dolor e tabata kier a move pa bay su cas. Ta bon mes un bon ciudadana di bon curason a dun’e un lift pa su cas y e dama a keda preocupa di e situacion cu e homber ta biba aden. E situacion ta masha deplorable y inhumano, esaki a pone e dama bati alarma na instancianan concerni pa e homber haya ayudo.