Reflexion Diaranson 22 April 2026.

Mainta tempran cu nos bendicion pa nos a mira otro dia, pa gradici nos bon Dios. Nos ta den midweek atrobe, e bista di fin di siman a cuminsa forma.
Nos bon Dios, nos refugio y fortalesa. Señor ta nos seguridad, pa nos futuro.
Un biaha so nos ta biba, asina ta biba bon, paso ta jega un dia cu nos mester entrega.
E un biaha aki cu bo a hanja pa biba, no mester un biaha mas.
Dios ta nos lus cu ta duna nos bendicion y bida.
Dios ta nos caminda pa hanja paz eternal.
Loke nos mester pa biba bon y felis ta cu nos bon Dios so por logra.
Hopi ta pasa dificil, corda paisnan den guera.
Hopi cu no tin cuminda pa come, paso ta paisnan cu hopi pobresa.
Hopi no tin caminda pa drumi, ambulantenan.
Paisnan bombardia, paisnan cu awa a lastra nan cas cu tur pertenencianan.
Biba felis, paso nos tin tur cos pa hasi nos felis, y contento.
Aprecia y gosa di loke nos tin.