Chauffeur no a regula su velocidad ni mantene distancia a bay dal tras di e Chevrolet Aveo su dilanti lagando e chauffeur herida.

Diaranson mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti Ritz na L.G. Smith Blvd., mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Mazda SUV no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di e Chevrolet Aveo cu tabata su dilanti. Debi na e impacto basta fuerte e chauffeur di e Aveo a bay dal su cabes y tabata bay “off” y djey bin “bij”. Na yegada di e ambulans nan a atende e chauffeur na e sitio mes.