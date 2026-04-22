A.T.A. ta comparti resultado di maart 2026 Desaroyo di turismo ‘niche’ lo sigui fortalece economia local

Aruba Tourism Authority (A.T.A.) ta sigui fortifica su enfoke riba turismo sostenibel basa riba nichenan strategico cu ta atrae bishitantenan di balor halto. Un niche clave ta e mercado di ‘destination weddings’. Segun estudio economico recien conduci riba peticion di A.T.A. pa Skift, un plataforma lider den industria di turismo cu ta haci investigacion, ta confirma cu destination weddings no solamente ta contribui na estadianan mas largo, pero tambe na gasto promedio mas halto cu un impacto positivo riba sectornan manera alohamento, transporte, retail y servicio local. Estudio ta mustra cu parehanan cu ta casa na Aruba ta gasta entre USD 16,800 y USD 33,600 na ceremonia, cu invitadonan gastando entre USD 2,500 y USD 4,000 pa persona. Pa honeymoon esaki ta un promedio adicional di USD 6,000 te cu USD 10,500.

E resultadonan ta mustra cu e mercado aki tin un potencial fuerte di crecemento den futuro, specialmente entre parehanan y bishitantenan cu ta duna prioridad na sostenibilidad, siguridad y experiencianan autentico. Ademas, estudio ta mustra cu e invitadonan y parehanan ta expresa intencion di bolbe bishita Aruba despues di nan prome experiencia. Pues, destination weddings ta sirbi no solamente como contribucion economico, pero tambe como un forma pa ricibi mas ‘repeat visitors’. Factornan manera gasto promedio mas halto y distribucion mas amplio di beneficio economico pa sectornan local ta entre otro cuadra cu e profiel di balor halto. Mas cu claro lo sigui enfatisa e mensahe pa proteha nos isla y limita impacto negativo riba naturalesa y medio ambiente bou di e segmento aki tambe.

E estudio tambe ta indica cu mayoria di bishitantenan ta duna prioridad na sostenibilidad. Apoyo y contribucion na comunidad local y proteccion di medio ambiente ta e dos elementonan mas importante pa bishitantenan ora ta trata di turismo sostenibel, incluyendo cuido di playanan y naturalesa. Esaki ta confirma cu destination weddings ta den linea cu e modelo di High-Value Low-Impact di A.T.A., mirando cu gran parti di bishitantenan ta tene cuenta cu practicanan sostenibel y e bienestar di e comunidad local.

ESTADISTICANAN CONFORME ACTUALISACION DEN E INDUSTRIA DI TURISMO

STAYOVER, ESTADIA Y PARTICIPACION DI MERCADO

Den luna di maart 2026, Aruba a ricibi un total di 156.773 bishitante stayover, mientras cu e cantidad total di nochinan di estadia a yega 1.030.122. Esaki a resulta den un promedio di estadia (Average Length of Stay – ALOS) di 6,6 anochi, cu ta refleha un mescla consistente di duracion di estadia y tipo di biahe durante e luna.

E distribucion di mercado durante maart a mustra cu Norte America a sigui ta e region cu e mayor aporte, representando 78,9% di tur bishitante. Sur America a contribui cu 15,1%, Europa cu 4,0%, mientras cu otro regionnan a representa 2,0% di total di yegadanan. Estados Unidos y Canada a sigui a contribui na mas yegadanan for di Norte America, mientras cu Argentina a mantene un rol fuerte dentro di Sur America. Pa Europa, Hulanda a sigui ta e mercado cu mas yegadanan, sigui pa otro paisnan Europeo.

Dato di profiel di bishitante ta mustra cu Aruba ta sigui atrae un publico multi generacional. Baby Boomers (24.2%) y Generation X (26%) hunto a forma e mayor porcentahe di bishitantenan durante maart, mientras cu Millennials (22.7%) y Generation Z (18.3%) tambe a representa un segmento importante. E combinacion aki ta refleha con atractivo Aruba ta como destinacion pa diferente generacionnan di biahero.

Bishita www.ata.aw tur luna pa e A.T.A. Statistical Monthly Report.

A.T.A. ta comparti resultado di maart 2026

Desaroyo di turismo ‘niche’ lo sigui fortalece economia local

Aruba Tourism Authority (A.T.A.) ta sigui fortifica su enfoke riba turismo sostenibel basa riba nichenan strategico cu ta atrae bishitantenan di balor halto. Un niche clave ta e mercado di ‘destination weddings’. Segun estudio economico recien conduci riba peticion di A.T.A. pa Skift, un plataforma lider den industria di turismo cu ta haci investigacion, ta confirma cu destination weddings no solamente ta contribui na estadianan mas largo, pero tambe na gasto promedio mas halto cu un impacto positivo riba sectornan manera alohamento, transporte, retail y servicio local. Estudio ta mustra cu parehanan cu ta casa na Aruba ta gasta entre USD 16,800 y USD 33,600 na ceremonia, cu invitadonan gastando entre USD 2,500 y USD 4,000 pa persona. Pa honeymoon esaki ta un promedio adicional di USD 6,000 te cu USD 10,500.

E resultadonan ta mustra cu e mercado aki tin un potencial fuerte di crecemento den futuro, specialmente entre parehanan y bishitantenan cu ta duna prioridad na sostenibilidad, siguridad y experiencianan autentico. Ademas, estudio ta mustra cu e invitadonan y parehanan ta expresa intencion di bolbe bishita Aruba despues di nan prome experiencia. Pues, destination weddings ta sirbi no solamente como contribucion economico, pero tambe como un forma pa ricibi mas ‘repeat visitors’. Factornan manera gasto promedio mas halto y distribucion mas amplio di beneficio economico pa sectornan local ta entre otro cuadra cu e profiel di balor halto. Mas cu claro lo sigui enfatisa e mensahe pa proteha nos isla y limita impacto negativo riba naturalesa y medio ambiente bou di e segmento aki tambe.

E estudio tambe ta indica cu mayoria di bishitantenan ta duna prioridad na sostenibilidad. Apoyo y contribucion na comunidad local y proteccion di medio ambiente ta e dos elementonan mas importante pa bishitantenan ora ta trata di turismo sostenibel, incluyendo cuido di playanan y naturalesa. Esaki ta confirma cu destination weddings ta den linea cu e modelo di High-Value Low-Impact di A.T.A., mirando cu gran parti di bishitantenan ta tene cuenta cu practicanan sostenibel y e bienestar di e comunidad local.

ESTADISTICANAN CONFORME ACTUALISACION DEN E INDUSTRIA DI TURISMO

STAYOVER, ESTADIA Y PARTICIPACION DI MERCADO

Den luna di maart 2026, Aruba a ricibi un total di 156.773 bishitante stayover, mientras cu e cantidad total di nochinan di estadia a yega 1.030.122. Esaki a resulta den un promedio di estadia (Average Length of Stay – ALOS) di 6,6 anochi, cu ta refleha un mescla consistente di duracion di estadia y tipo di biahe durante e luna.

E distribucion di mercado durante maart a mustra cu Norte America a sigui ta e region cu e mayor aporte, representando 78,9% di tur bishitante. Sur America a contribui cu 15,1%, Europa cu 4,0%, mientras cu otro regionnan a representa 2,0% di total di yegadanan. Estados Unidos y Canada a sigui a contribui na mas yegadanan for di Norte America, mientras cu Argentina a mantene un rol fuerte dentro di Sur America. Pa Europa, Hulanda a sigui ta e mercado cu mas yegadanan, sigui pa otro paisnan Europeo.

Dato di profiel di bishitante ta mustra cu Aruba ta sigui atrae un publico multi generacional. Baby Boomers (24.2%) y Generation X (26%) hunto a forma e mayor porcentahe di bishitantenan durante maart, mientras cu Millennials (22.7%) y Generation Z (18.3%) tambe a representa un segmento importante. E combinacion aki ta refleha con atractivo Aruba ta como destinacion pa diferente generacionnan di biahero.

Bishita www.ata.aw tur luna pa e A.T.A. Statistical Monthly Report.