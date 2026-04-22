Dia di Mama Tera 2026: “Nos Planeta, Nos Poder” – Un yamada pa accion na comunidad di Aruba

ORANJESTAD – Dia 22 di april, rond mundo y tambe na Aruba, nos ta celebra Dia di Mama Tera. E aña aki, e tema oficial ta “Nos Planeta, Nos Poder” (Our Earth, Our Power). E slogan aki ta subraya cu e futuro di nos naturalesa no ta den man di destino, sino den man di cada ciudadano cu ta tuma e decisionpa actua awe. Directie Natuur en Milieu (DNM) ta felicita y encurasha e comunidad pa participa den un forma of otro e diaaki.
Pa Aruba, un isla rondona pa un biodiversidad marino unico y un ecosistema delicado, e tema aki tin un nificacion profundo. “Nos Planeta, Nos Poder” ta un recordatorio cu e hermentnan pacombati cambio climatico y proteha nos recursonan natural taden nos mesun capacidad di innovacion, educacion y union.
Iniciativanan y Accion Den cuadro di e celebracion aki, ta haciun yamada na henter comunidad, di scolnan y fundacionnan te na sector priva y gobierno, pa reflexiona riba e impacto di nos accionnan diario. E enfoke di 2026 ta poni riba:
Un Compromiso Colectivo E meta di 2026 no ta solamente paconscientisa, sino pa mobilisa y actua. Ora nos bisa “Nos Planeta, Nos Poder”, nos ta declara cu comunidad di Aruba tin e forsa pa ta ehempel den region pa loke ta trata sostenibilidad y conservacion ambiental. Cada accion chikito ta yuda: di e decision pa uza menos plastic di un solo uzo, te na e participacion den proyectonan di midi mata y otro forma di monitor nos naturalesa.
Nos ta invita henter e pueblo di Aruba pa bisti color berde ofblauw e dia aki como simbolo di apoyo na nos isla, y paparticipa den e diferente actividadnan. Pa mas informaciontocante con por contribui of pa haya sa mas di e proyectonanambiental local, por bishita e websitenan oficial di organisacionnan ambiental na Aruba manera Ban Lanta y Planta, Turtugaruba, Aruba Birdlife Conservation y tambe Aruba Conservation Foundation cu tin programanan pa boluntario.
“Ban cuida locual ta di nos. Pasobra nos planeta ta nos bida, y nos accion ta nos poder.”