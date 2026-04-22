“HAY FUEGO EN KUDAWECHA”!

Calabas/Kudawecha – Shonnan, antes tabata tin un hit den musica salsa cu tabata tin como titulo “Fuego en el 23”, produci door di e famoso banda “Sonora Ponceña”. Wel shonnan, ata diasabra anochi ultimo 18 di april a surgi un caso serio di “Fuego en el 99” aya n’e mundialmente famoso Domino Square Garden na Kudawecha. Un berdadero sambombaso di bataya di domino caminda—manera nan ta bisa na Hulanda—“het vuur sloeg in de pan”! Tabata e tan spera challenge di Team Brandweer contra Team Snor, caminda e expertonan den paga candela a declara cu nan ta bay paga e candela di Team Snor (e de facto ‘team to beat’ di ultimo añanan) “for onceand for all”!
Team Brandweer a habri e anochi c’un intensidad di “96 degrees in the shade”! Den un frega di wowo, e trabuconan experto den candela a planta respet den Team Snor y a pone cara di lider maximo “Snor” Perez hari “alseen boer met kiespijn”! Cos ta pinta serio ruman, ora den corto tempo score ta mustra un bentaha di 9-3 pa Brandweer! C’un score asina, no ta nada straño cu “Snor” a haya un “out of body experience”! Cu hopi esfuerso y “pep talk”, Team Snor ta logra baha e daño te na 11-7 na fabor di Brandweer ora di drenta halftime.
Pero “Snor” Perez, y su man drechi y cerebro strategico “Captain Magda”, conoce nan hendenan! Prome cu e snacknan gratis a cuminsa lora foi cushina, “Snor” a “trek aan de bel” y a declara “open bar” pa full e team! “Vuurwater! Mas vuurwater!”, tabata e grito di “Snor” durante pauze. Wel, wel, shonnan, tabata manera cu nitroden motor e ekipo di Team Snor tabata ora a subi mesa bek. Sapato blanco a cuminsa skeiro y den un frega di wowo e bataya a empata na 11-11! Djeynan, cos a bay style di rollercoaster! Brandweer ta pika dilanti un biaha mas cu score di 16-14; Snor ta “come from behind” corta bentaha na 16-15. Brandweer ta hisa presion den e slang y ta tuma un bentaha crucial cu 18-16! Team Snor ta lucha cu alma y cuerpo y ta logra empata na 18-18! Brandweer ta grita pa manda mas slang y ta pika dilanti peligrosamente cu 19-18! Snor ta manda saca Chef Hanfoi cushina pasobra awo si a yega e ora cu mester “alle‘Hans’ aan dek”! Bou gritonan histerico di fanaticada ta empata sensacionalmente na 19-19!
Ata! Cu panico intenso, mannan di Brandweer a cuminsa sinti cu e slang a cuminsa dobla na caminda! Snor ta pikadilanti cu 20-19! Presion di awa ta cayendo! Den desesperacion, Brandweer kier basha “blaus” den tank’iawa pa hisa presion, pero den histeria total ta sinti con presion ta den “vrije val” y slang ta birando slap slap! C’un grito di extasis, “Snor” Perez y Chef Han ta pega e ultimo piedra y grita “Snooorrr” pa nan gana e bataya cu score di 21-19!
Durante celebracion, den un entrevista exclusivo, a puntra lider maximo “Snor” Perez ta di unda e idea di “vuurwater” a bin. C’un hari na cachete, esaki a contesta na Hulandes:“iedereen heeft het over mijn drinken, maar niemand praatover mijn dorst!”