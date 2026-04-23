Reflexion Diahuebs 23 April 2026.

Nos ta cuminsa nos dia nobo danki na Señor cu a permiti nos.
Hesus a bisa nos: T’Ami ta e pan cu ta duna bida !
Nos sa masha bon kiko e kier a bisa nos.
Esun cu bini serca Mi, lo no haya hamber nunca mas.
Aki ta bini nos Fe den nos Señor, nos cu nunca a mira nos bon Dios, mester kere cu tin un Dios riba nos cabes.
Un Dios cu kier nos bon, cu ta stima nos y lo defende y proteha nos unda cu nos kier ta.
Nos ta den di tres siman di Pasco di Resureccion caba y ta kere firme den Dios.
Bo bida no por ta sin Dios.
Mester kere cu firmes cu Señor ta nos fortalesa, Señor ta nos guia.
E mundo awe ta full bruha, cu lidernan bringando pa e poder di maneho di petrolie.
Hopi pais man na cabes pa hanja combustible pa nan move.
Imahinabo paisnan cu ta hasi hopi frieuw y ta e gas di tera ta usa pa hanja keinta nan kamber pa no muri di frieuw.
Tur e motociclistanan cu mester e combustible pa move como partido di piza, cuminda, carta, enfin tur sorto di delivery ?
Tur auto di entrega !
Un chaoz total !