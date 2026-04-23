CARMIL, KPA, i KIA ta praktiká de-eskalashon durante disturbio sivil [🇨🇼🇳🇱🇺🇸]

Militarnan Arubiano i Kurasoleño (CARMIL) ta trein e siman aki na Aruba huntu ku e Unidat Mobil (ME) di Kuerpo Polisial Aruba (KPA) i e Unidat K9 di KIA (Instituto Korekshonal Aruba). E ehersisio ta enfoká riba aktuashon di de-eskalashon durante disturbionan sivil, tambe konosí komo “Beteugelen van Woelingen” (BVW), (Supreshon di Disturbio) i ta prepará e partnernan militar i di seguridat Caribense pa respondé na disturbionan di òrdu públiko.

Treining a tuma lugá tantu na Kazèrne di Marina Savaneta komo na otro sitio durante e dianan ku a pasa. Riba djaweps, 23 di aprel, e senario final di e ehersisio lo tuma lugá den e ‘pueblo bieu di Esso’ ku yama Seroe Colorado. Den un senario realístiko, Gobernador di Aruba ta wordu konfrontá ku un grupo di manifestante ku ta buska pa regla kuenta ku e alkalde di un pueblo. Segun ku e situashon ta menasá di eskalá, asistensia militar ta wòrdu yamá den forma di un peloton di sòldá. E ehersisio ta konsistí di vários sub-senario den kua e tenshonnan entre manifestantenan i outoridatnan a eskala. Durante e scenarionan aki, trupanan di Caribe ta wòrdu konfrontá ku violensia kresiente. Sentral den e ehersisio final aki ta de-eskalashon i koperashon ku sosionan di seguridat lokal.

Pelotonnan di Supreshon di Disturbionan

Komo un partner di seguridat relevante pa duna asistensia militar na Aruba, Curaçao, Sint Maarten, i e islanan BES (Bonaire, Sint Eustatius, i Saba), CZMCARIB tin dos peloton di (‘riot supression’) supreshon di disturbio entrená na su disposishon. E unidatnan aki ta kompletamente ekipá pa personal di CARMIL i ta desplegabel pa sostené òrdu i seguridat públiko. Tantu Kòrsou komo Aruba tin nan propio peloton di BVW y ta praktiká regularmente diferente senario. Danki na e tipo di ehersisionan aki, trupanan di Caribe ta keda prepará pa diferente senario den kaso di disturbionan di òrdu públiko.

CARMIL oefent samen met KPA en KIA de-escalerend optreden bij maatschappelijke onrust

De Arubaanse en Curaçaose militairen (CARMIL) oefenen deze week op Aruba samen met de ME (mobiele eenheid) van Korps Politie Aruba (KPA) en de K9 eenheid van het KIA (korrectie instituut Aruba). De oefening staat in het teken van de-escalerend optreden bij maatschappelijke onrust, ook wel Beteugelen van Woelingen (BVW) genoemd, en bereidt de Caribische militairen en veiligheidspartners voor op het optreden bij verstoringen van de openbare orde.

Zowel op Marinierskazerne Savaneta als daarbuiten werd afgelopen dagen geoefend. Op donderdag 23 april vindt het eindscenario van de oefening plaats in het ‘oude Esso dorp’ genaamd Seroe Colorado. In een realistisch geschetst scenario wordt de gouverneur van Aruba geconfronteerd met een groep demonstranten die verhaal komt halen bij de burgemeester van een dorp. Naarmate de situatie dreigt te escaleren, wordt militaire bijstand ingeroepen in de vorm van een peloton militairen. De oefening bestaat uit verschillende sub scenario’s waarin de spanningen tussen demonstranten en autoriteiten opliepen. De Caribische militairen worden daarbij geconfronteerd met toenemend geweld. Centraal in deze eindoefening staat het de-escalerend optreden en de samenwerking met de lokale veiligheidspartners.

Beteugelen van woelingen pelotons

Als relevante veiligheidspartner voor het leveren van militaire bijstand op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) beschikt CZMCARIB over twee opgeleide ‘beteugelen van woelingen’-pelotons. Deze eenheden zijn volledig bemand door CARMIL-personeel en inzetbaar ter ondersteuning van de openbare orde en veiligheid. Zowel Curaçao als Aruba beschikken over een eigen BVW-peloton en oefenen regelmatig verschillende scenario’s. Dankzij dit soort oefeningen blijven de Caribische militairen voorbereid op uiteenlopende scenario’s bij verstoringen van de openbare orde.

CARMIL, KPA, and KIA practice de-escalation during civil unrest

The Aruban and Curaçaoan military personnel (CARMIL) are training this week on Aruba together with the Mobile Unit (ME) of the Aruba Police Force (KPA) and the K9 unit of the KIA (Correctional Institute Aruba). The exercise focuses on de-escalation actions, during civil unrest, also known as (“Beteugelen van Woelingen” (BVW), Curbing unrest, and prepares the Caribbean military and security partners for responding to disturbances of public order.

Training took place both at Marine Barracks Savaneta and elsewhere over the past few days. On Thursday, April 23, the final scenario of the exercise will take place in the ‘old Esso village’ named Seroe Colorado. In a realistic scenario, the Governor of Aruba is confronted by a group of demonstrators seeking redress from the mayor of a village. As the situation threatens to escalate, military assistance is called in in the form of a platoon of soldiers. The exercise consists of various sub-scenarios in which tensions between demonstrators and authorities escalated. During these scenarios, Caribbean troops are confronted with increasing violence. Central to this final exercise is de-escalation performance and cooperation with local security partners.

Riot Suppression Platoons (BVW)

As a relevant security partner for providing military assistance on Aruba, Curaçao, Sint Maarten, and the BES islands (Bonaire, Sint Eustatius, and Saba), CZMCARIB has two trained ‘riot suppression’ trained platoons at its disposal. These units are fully staffed by CARMIL personnel and are deployable to support public order and safety. Both Curaçao and Aruba have their own BVW platoon and regularly practice various scenarios. Thanks to these types of exercises, Caribbean troops remain prepared for diverse scenarios in the event of public order disturbances.