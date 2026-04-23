Conmemorando Dia di San Jorge 2026 – un reflexion tocante balentia y curashi

Anualmente riba 23 di april, Scouts rond mundo ta conmemora Dia di San Jorge. Un dia cu no ta papia solamente di tradicion, sino tambe di e necesidad duradero pa balentia, liderazgo, speransa, caracter y integridad den nos comunidad.
E historia di San Jorge a wordo conta pa generacionnan, pero su berdadero significado ta bay hopi mas leu cu un leyenda. E ta un reflexion riba bida di un persona cu a scoge balentia riba miedo, servicio riba comodidad y conviccion riba silencio. Awe, e mesun spirito ta biba den cada Scout (hoben) cu ta reta su mes pa para firme pa loke ta corecto, cu ta scoge bondad den un mundo dividi y cu ta lidera cu integridad.
Pa nos Scouts, Dia di San Jorge ta profundamente personal. Ta un momento pa reflexiona riba e promesa cu nan ta haci no solamente den palabra, pero tambe den accion. Un promesa pa yuda otro, pa sirbi Dios, pa proteha medio ambiente, pa fortalece nan comunidad, y pa crece como lidernan cu ta sirbi cu humildad y proposito.
Den un mundo unda hobennan ta enfrenta incertidumbre, e mensahe di San Jorge ta mas relevante cu nunca. E “dragonnan” cu nan ta enfrenta awe no ta criatura mitologico, sino desafio real manera: bullying, inhusticia, desigualdad, miedo y indiferencia. Sinembargo, door di Scouting, nan ta wordo ekipa cu balor, habilidadnan y resiliencia pa enfrenta e desafio nan aki cu determinacion y proposito.
E dia aki no ta simplemente pa recorda pero mas bien un yamada pa accion. Ta un recordatorio cu balentia por ta silencioso, cu liderazgo por cuminsa cu un solo accion, y cu hasta e accion di servicio mas chikito (yuda bo prohimo) por crea un impacto duradero.
Diasabra awor nos Scouts lo conmemora e dia aki door di renoba nos compromiso cu e Ley y Promesa Scout, participa den acto di servicio, y para uni den nan mision pa construi un mihor comunidad. Nan no ta solamente prepara pa futuro, nan ta construi e futuro.
Nos ta invita un y tur pa reflexiona riba e significado di Dia di San Jorge y pa reconoce e rol vital cu hobennan ta hunga den crea un comunidad mas compasivo y positivo, responsabel y yen di speransa. E spirito di San Jorge no ta keda limita na historia pero e ta biba den cada hoben cu ta scoge balentia.
Scouting & Leadership Movement ta e organisacion nacional encarga cu operacion di Grupo Scout St. Paulus-Michael cual ta sirbiendo comunidad di Aruba ya desde 1983. Nos ta habri pa miembro nobo desde 5 te cu 18 anja di edad. Pa mas informacion por tuma contacto cu nos President di Directiva, Sr. Christopher Lake na cel: 5945129 of bishita: Grupo Scout St. Paulus-Michael riba plataforma social facebook y instagram. Lo ta nos placer pa bini den contacto pa duna tur informacion relevante na scouting.