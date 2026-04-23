Hoben cu aspiracion den cuido medico inspira Mas di 300 studiante a asisti di cuater “open dag” na HOH

Pa di cuater aña consecutivo, HOH Academy di Horacio OduberHospital (HOH) a organisa un “open dag” cu meta pa inspira y informa hobennan studiante riba e diferente oportunidadnan den mundo di cuido. Durante e “open dag”, mas cu 300 studiante a bishita e evento, unda nan a haya e oportunidad pa papiadirectamente cu profesionalnan di diferente departamento, hacipregunta y conoce di cerca e diferente funcionnan cu tin den nosHospital. Un mainta exitoso cu bishita tambe di nos Minister di Salubridad, Asunto Social, Cuido di Adulto Mayor y maneho di Adiccion sra. Mervin Wyatt- Ras cu tambe tabata emociona pa mira tanto interes di nos hobennan.

Segun Jacco Vroegop, presidente di Hunta di Directiva na HOH, un cantidad grandi di colega a participa pa conta con e traboudiario ta y con gratificante e ta pa forma parti di un organisacionmanera HOH. Hopi di e hobennan cu tin interes pa traha den hospital tabata presente, mustrando entusiasmo pa sa y siña mas. Danki sigur na e nursenan, team di oncologia, radiologia, departamento di mucha, recurso humano y tambe HOH Academy, cu banda di organisa a duna demostracion di CPR. Tambe danki na e team cu a brinda e tour den hospital manerasala di operacion, radiologia, dialyse, functiekamer, revalidatie y departamento di mucha.

E evento a haya un acogida positivo den comunidad, cu uninteres visibel di parti di e hobennan pa orienta nan futuroprofesional. “Mi ta spera cu hopi di esnan cu a bishita nos tambedicidi pa bin traha cerca nso, pa hospital, pa publico y pa Aruba,” Vroegop di HOH a expresa.

Un di e studiantenan cu a bishita nos, Lianne Ras, a comparti cutin interes den area medico manera radiologia, hematologia of patologia. Ela bishita e “open dag” pa haya un miho idea di cuadireccion ta atrae mas. Su decano di scol a informa’e di e evento, y el a decidi pa asisti hunto cu su famia y amigonan.Segun Lianne, e tabata hopi emociona pa conoce mas di e diferente departamentonan, specialmente e sala di operacion.

HOH ta desea di gradici HOH Academy y tambe tur colega cu a contribui na e dia aki, brindando informacion cu hopientusiasmo y dedicacion. Nan compromiso ta mustra claramentecu HOH semper t’ey pa su pashentnan pero tambe pa guia y apoya nos hobennan den nan desaroyo y futuro profesional.HOH ta mira cu satisfaccion con e evento a logra conecta cu e futuro profesionalnan y lo continua cu e iniciativa aki den futuro.