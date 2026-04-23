Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 29 y 30 di april 2026

Corte di Prome Instancia 29 april 2026
Horario
Sospechoso
Acto Castigabel
14.00
R.R.v.d.B.
Pro forma. V.d.B. ta wordo acusa di ladronicia y violacion di ley di droga riba 14 di december 2025 y 13 id januari 2026.
14.00
B.H.S.P.
Pro forma. S.P. ta wordo acusa di intento di maltrato severo, maltrato cu un arma y ladronicia riba 26 di december 2025.
14.00
Q.J.M.W.
Pro forma. W. ta wordo acusa di ladronicia cu menaza riba 18 di januari2026.
14.00
N.R.R.
B.A.B.
Pro forma. R. y B. ta wordo acusa di posesion di arma di candela y violaciondi ley di droga entre 10 di december 2025 y 19 di januari 2026.
14.00
O.D.P.
Pro forma. D.P. ta wordo acusa di a causa un accidente di trafico mortal y di bandona e sitio di accidente riba 27 di december 2025.
Corte di Prome Instancia 30 april 2026
Horario
Sospechoso
Acto Castigabel
08.30
G.A.R.
L.J.A.d.V.
M.B.D.T.M.
R., D.V. y D.T.M. ta wordo acusa di maltrato riba 25 di februari 2025.
10.00
J.A.J.
J. ta wordo acusa di maltrato cu arma riba 26 di februari 2025.
10.45
E.D.M.
M. ta wordo acusa di maltrato cu un arma riba 28 di februari 2025.
11.30
G.C.J.B.
B. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia di algun tubo di koper na un casriba 2 di februari 2026.
13.30
E.S.F.
S.O.E.F.
F. y F. ta wordo acusa di a planta matanan di marihuana entre september2024 te 4 di september 2025, hunto cu otronan.
Nan ta wordo acusa di venta di marihuana desde december 2024 te 4 di september 2025 y di posesion di 8 kilo di marihuana na september.
14.30
J.A.M.
M. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela y municion riba 14 di mei 2025 y ademas di posesion di cocaine y marihuana riba e mes fecha aki.
15.00
A.K.
K. ta wordo acusa di violacion di un persona riba 15 di februari 2025.
15.40
J.J.P.A.
|
A. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata un persona riba 8 di februari 2025 dor di dal e varios biaha cu mokete den su boca y/of scop e.