500 Boluntario a Uni den Limpiesa di Costa Organisa pa AHATA

Oranjestad, Aruba – Den conmemoracion di Dia di Tera, Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) y su Comite di Medio Ambiente a organiza un limpiesa exitoso di costa y camindanancu participacion di 17 compania miembro. Mas di 500boluntario a participa den e esfuerso riba 22 di april. E Dia Mundial di Limpiesa di Costa, tin como meta pa crea concientisacion tocante e problema di sushi den lama y na noscostanan. E sushi ta contamina nos naturalesa.

E miembronan cu a participa den e limpiesa ta: SETAR, Hyatt Regency Resort Spa & Casino, La Cabana Beach Resort & Casino, TRYP by Wyndham Aruba, Eagle Aruba Resort, Casiola Vacation Homes, JOIA Aruba by Iberostar, Guardian Group, Aruba Marriott Complex, Aruba Airport Authority, BoardwalkBoutique Hotel Aruba, Bucuti & Tara Beach Resort, Renaissance Wind Creek Aruba Resort, RIU Palace Antillas, Barceló Aruba, Amsterdam Manor Beach Resort, Secrets Baby Beach Aruba.

E areanan cu a wordo cubri ta inclui: Bucutiweg, Eagle Beach teButterfly Farm, Boca Catalina, Tres Trapi, Malmok, Hadicurari Beach, Bushiri, Governor’s Bay Beach te Surfside Beach, Mangel Halto, Santo Largo, y tereno banda di L.G. Smith Boulevard, incluyendo entre Caya Ritmo y Sasakiweg.

Durante e limpiesa, un gran variedad di material a wordocolecta, principalmente plastic y material di un solo uso. Entre esakinan tabatin hopi boter, resto di sigaria, containers di fast food, copi di carton, pampers y paña. Varios objeto grandi a wordo colecta manera metal, material di construcción, desperdicio di hardin, frigidaire, wasmachine, y taira di auto.

AHATA ta masha gradicido na tur e boluntarionan cu a duna nantempo y esfuerso, demonstrando nan amor y dedicacionprofundo pa Aruba su bienestar. E asociacion ta spera cu nos comunidad por ta mas consciente di con nan ta deshaci di nandesperdicio y evita di tira of laga sushi den nos naturalisa of otro lugar publico.