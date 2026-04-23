Accidente cu hende herida pa falta di preferencia na Papilon

Diahuebs atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Papilon, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un Nissan March a bay bira na man robes na e T-weg panort di Veld di Estrella pero e auto di zuid tabata bini mucho duru y a dal e bira e March mand’e den mondi. Debi na e impacto aki banda di e chauffeur di e March a resulta herida. Na yegada di e ambulans a atende y transporta e victima pa hospital.

