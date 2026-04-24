Awe ta bo oportunidad di gana Afl. 1.850.000,- cu Mini Mega y Mega Plus!

ORANJESTAD, Aruba – 24 di april 2026: Diamars anochi e resultado di Mini Mega a ser conocí, unda cu e numbernan cu a sali tabata 05-06-07-17 y Mega Ball: 13 y no tabata tin ganador pa e prome premio. Segundo premio a conoce un total di 4ganado cu tabata tin e 4 numbernan bon, pero sin e Mega Ball. Ticketnan ganado a wordo bendi na Euro Lottery, Sunshine Lottery, Cadena Alexander Cumana y M&F Valero Essoville. Cada un ganado a gana e suma di Afl. 6.379,-.

Si tin un ganado awe nochi, e lo bira e segundo miyonario pa aña 2026! E prome miyonario di 2026 tabata na februari cu a gana e suma di Afl. 1.750.000,- y e ticket ganado a wordo bendi na Lucky Cher-Ann 2.

Awe diabierna 24 di april 2026, Mini Mega su jackpot ta na 1 miyon 150 mil florin y cu 2 florin mas, bo por gana e jackpot di 700 mil florin extra cu ta pone e suma bira un total di 1 miyon 850 mil florin! Bo no tin bo cuenta di Lotto Online ainda? Bay riba play.lottoaruba.com y registra pa asina bo por cumpra bo Lotto Online.

En conexion cu Dia di Rey dialuna 27 di april no lo tin sorteo di Lotto pa merdia y anochi y nos oficina di Lotto na Oranjestad y San Nicolas lo ta sera. Diamars 28 di april sorteo y orario di oficina ta continua normal.

Lotto, E Loteria di Aruba tin diferente wega, Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number di Korsou di Lotto, Lucky 3, Multi-X, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega y cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa y Gana y Instacash. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.