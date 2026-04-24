Prolongacion di accion “Entreg’e of nos ta bin busk’e” Accion entrega bo arma di candela ilegal sin wordo persigui ta wordo prolonga te cu 24 di mei 2026

Cuerpo Policial di Aruba (KPA) conhuntamente cu Ministerio Publico (OM) ta informa comunidad cu a dicidi di prolonga e accion “Entreg’e of nos ta bin busk’e” cu un luna adicional.

E periodo di gracia, cu originalmente tabata core di 24 di maart te cu 24 di april, awor lo keda vigente te cu 24 di mei 2026.

E iniciativa aki ta un esfuerso interinsular den cooperacion estrecho cu e Colegio di Hefenan di Cuerpo (College van Korpschefs) y e Ministerionan Publico di Aruba, Corsou, Boneiro, Saba, Sint Eustatius y Sint Maarten. E meta principal ta pa reduci e cantidad di arma di candela ilegal riba caya y garantisa un isla mas segur pa un y tur.

Pa facilita e entrega di e armanan di candela ilegal di manera sigur y discreto, tin awo dos punto central disponibel:

Oranjestad (Pabao di brug): E container blauw situa den Wilhelminastraat (ex-warda di polis). Esaki lo keda den funcion te cu 24 di mei 2026. Corda no blokia e container cu auto mal staciona.

Laga rond di e container liber pa e persona cu kier deposita e arma di candela ilegal.

San Nicolas (Pariba di brug): E container blauw situa banda di warda di polis di San Nicolas cu tambe ta keda den funcion te cu 24 di mei 2026.

KPA y Ministerio Publico ta haci un recordatorio cu e personanan cu entrega un arma di candela ilegal den e periodo aki NO lo wordo persigui penalmente. Tambe bo ta keda completamente anonimo.

E ta conta tambe pa bala- y piezanan di arma di candela. Esaki nan tambe por wordo deposita den e containernan blauw.

Consecuencia despues cu e periodo di gracia aki termina ta si nos hayabo cu un arma di candela ilegal bo ta wordo deteni y persigui penalmente.

Dos persona a haci uzo di e oportunidad aki y 5 sospechoso a hayanan den problema door cu nan tabata den posesion di un arma di candela ilegal y no a probecha di e oportunidad aki .

Tuma e decision corecto : Entreg’e of nos ta bin busk’e !