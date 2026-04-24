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Prolongacion di accion “Entreg’e of nos ta bin busk’e” Accion entrega bo arma di candela ilegal sin wordo persigui ta wordo prolonga te cu 24 di mei 2026

11:53  April 24, 2026  Leave a comment

Cuerpo Policial di Aruba (KPA) conhuntamente cu Ministerio Publico (OM) ta informa comunidad cu a dicidi di prolonga e accion “Entreg’e of nos ta bin busk’e” cu un luna adicional.

E periodo di gracia, cu originalmente tabata core di 24 di maart te cu 24 di april, awor lo keda vigente te cu 24 di mei 2026.

E iniciativa aki ta un esfuerso interinsular den cooperacion estrecho cu e Colegio di Hefenan di Cuerpo (College van Korpschefs) y e Ministerionan Publico di Aruba, Corsou, Boneiro, Saba, Sint Eustatius y Sint Maarten. E meta principal ta pa reduci e cantidad di arma di candela ilegal riba caya y garantisa un isla mas segur pa un y tur.

Pa facilita e entrega di e armanan di candela ilegal di manera sigur y discreto, tin awo dos punto central disponibel:
Oranjestad (Pabao di brug): E container blauw situa den Wilhelminastraat (ex-warda di polis). Esaki lo keda den funcion te cu 24 di mei 2026. Corda no blokia e container cu auto mal staciona.

Laga rond di e container liber pa e persona cu kier deposita e arma di candela ilegal.

San Nicolas (Pariba di brug): E container blauw situa banda di warda di polis di San Nicolas cu tambe ta keda den funcion te cu 24 di mei 2026.

KPA y Ministerio Publico ta haci un recordatorio cu e personanan cu entrega un arma di candela ilegal den e periodo aki NO lo wordo persigui penalmente. Tambe bo ta keda completamente anonimo.

E ta conta tambe pa bala- y piezanan di arma di candela. Esaki nan tambe por wordo deposita den e containernan blauw.

Consecuencia despues cu e periodo di gracia aki termina ta si nos hayabo cu un arma di candela ilegal bo ta wordo deteni y persigui penalmente.

Dos persona a haci uzo di e oportunidad aki y 5 sospechoso a hayanan den problema door cu nan tabata den posesion di un arma di candela ilegal y no a probecha di e oportunidad aki .

Tuma e decision corecto : Entreg’e of nos ta bin busk’e !

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