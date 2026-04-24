Posted in ECONOMIA Indice di prijs pa consumidor pa luna di Maart 2026 10:24 April 24, 2026 Leave a comment 03 Consumer Price Index Press Release March 2026 Papiamento version 03 Consumer Price Index Press Release March 2026 English version Related Articles Indice di prijs pa consumidor pa luna di January 2026 Minister Mr. Geoffrey Wever: Knowledge economy ta caminda expertonan internacional por contribui na progreso local. “Workshop Business License” -Explaining the new guidelines and procedure of getting a License for your Business in Aruba- Minister di Finansa ta informa: Gasto di Servicio y Producto no a subi cu 43 miyonmanera oposicion ta critica