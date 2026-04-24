CONDECORACIONNAN REAL 2026

Diabierna 24 di april 2026 pa 9’or di mainta (ora local) a publica e edicion special di Staatscourant incluyendo un lista di e personanan na kende a otorga un Condecoracion Real e aña aki.

Tradicionalmente e momento festivo aki, tambe conoci como Ocasion General, ta relaciona cu e cumpleaño di Su Mahestad, Rey Willem-Alexander, cu ta e Granmaestro di e condecoracionnan.

Un condecoracion por wordo otorga na personanan cu a haci un contribucion special na sociedad.

E aña aki lo condecora 19 ciudadanonan di Aruba. E ‘Lintjesregen’ na Aruba lo tuma luga awe.

Lo condecora e siguiente personanan como ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’:

• Sr. Ewald Kurt Biemans

• Sra. Marlin Marlene Tromp

Lo condecora e siguiente personanan como ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’:

• Sr. Oscar Edmundo Bolivar

• Sra. Cherryldine Thérèse Buckley

• Sra. Ida Philomena Croes

• Sra. Shahaira Valerie Croes

• Sr. Samuel Ewald Dumfries

• Sra. Francisca Petra Figaroa

• Sra. Joseany Violine Justine Geerman

• Sra. Niti Gupta

• Sra. Omar Clemencia van Heyningen

• Sra. Theresa Clarice van Heyningen

• Sra. Rona Haya Kahan

• Sra. Lillian Gloria Macknack

• Sra. Elfrida Alberina Pengel

• Sr. Juan Fulgencio Ruiz

• Sr. Ramphis Emile Milton Tromp

• Sra. Stella Hing Tromp-Chan

• Sr. Ireno Antonio Valdes



KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN 2026

Op vrijdag 24 april 2026 om 09:00 uur (lokale tijd) is de speciale editie van de Staatscourant gepubliceerd met daarin het overzicht van de Koninklijke Onderscheidingen die dit jaar zijn verleend. Van oudsher is dit feestelijke moment, ook wel de Algemene Gelegenheid genoemd, verbonden met de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning, zijnde de Grootmeester van de

Ridderorden. Een onderscheiding kan worden uitgereikt aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij.

Dit jaar worden 19 Arubaanse burgers onderscheiden. De Arubaanse “Lintjesregen” vindt vandaag plaats.

De volgende personen worden gedecoreerd als ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’:

• Dhr. Ewald Kurt Biemans

• Mw. Marlin Marlene Tromp

De volgende personen worden gedecoreerd als ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’:

• Dhr. Oscar Edmundo Bolivar

• Mw. Cherryldine Thérèse Buckley

• Mw. Ida Philomena Croes

• Mw. Shahaira Valerie Croes

• Dhr. Samuel Ewald Dumfries

• Mw. Francisca Petra Figaroa

• Mw. Joseany Violine Justine Geerman

• Mw. Niti Gupta

• Mw. Omar Clemencia van Heyningen

• Mw. Theresa Clarice van Heyningen

• Mw. Rona Haya Kahan

• Mw. Lillian Gloria Macknack

• Mw. Elfrida Alberina Pengel

• Dhr. Juan Fulgencio Ruiz

• Dhr. Ramphis Emile Milton Tromp

• Mw. Stella Hing Tromp-Chan

• Dhr. Ireno Antonio Valdes