OCASION GENERAL 2026 – ‘LINTJESREGEN’

Den cuadro di e Ocasion General, diabierna mainta 24 di april 2026 a tuma luga e otorgamento anual di Condecoracionnan Real na e Ballroom di Hilton Aruba Caribbean Resort.
Gobernador di Aruba, Su Excelencia Alfonso Boekhoudt, a haci entrega di e condecoracionnan.
E aña aki a condecora 19 ciudadano di Aruba.
A condecora e siguiente personanan como ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’:
• Sr. Ewald Kurt Biemans
• Sra. Marlin Marlene Tromp
A condecora e siguiente personanan como ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’:
• Sr. Oscar Edmundo Bolivar
• Sra. Cherryldine Thérèse Buckley
• Sra. Ida Philomena Croes
• Sra. Shahaira Valerie Croes
• Sr. Samuel Ewald Dumfries
• Sra. Francisca Petra Figaroa
• Sra. Joseany Violine Justine Geerman
• Sra. Niti Gupta
• Sra. Omar Clemencia van Heyningen
• Sra. Theresa Clarice van Heyningen
• Sra. Rona Haya Kahan
• Sra. Lillian Gloria Macknack
• Sra. Elfrida Alberina Pengel
• Sr. Juan Fulgencio Ruiz
• Sr. Ramphis Emile Milton Tromp
• Sra. Stella Hing Tromp-Chan
• Sr. Ireno Antonio Valdes