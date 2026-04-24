Pa pura pa entrega auto a accidenta na rotonde airport

14:30  April 24, 2026

Diabierna atardi a drenta informe di un accidente na e rotonde airport, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un persona cu a bay entrega un Jeep di huur y pa pura a yega subi e rotonde sin a duna preferencia y a bay dal riba e auto. Afortunadamente ninigun hende a resulta herida.

