E chauffeur di un Hyundai Accent a tuma birada muchu grandi dal riba auto contrario cu mucha herida

Diabierna atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e birada panort di veld di Jong Aruba, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patuya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un Hyundai a tuma e birada muchu grandi y a bay dal riba e auto Dongfeng di direccion contrario. Debi na e impacto aki 2 mucha a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victimanan na e sitio mes.

