Diabierna atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Mahuma, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Suzuki Swift bayendo pabao cu velocidad halto a perde control bay na man robes dal un auto contrario banda drechi y sigui bay dal un cura di cas bira bay otro banda. Debi na e impacto e chauffeur a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima.
Chauffeur coriendo cu velocidad halto a perde control bay na man robes dal auto contrario y bay dal cura di cas na Mahuma
Diabierna atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Mahuma, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Suzuki Swift bayendo pabao cu velocidad halto a perde control bay na man robes dal un auto contrario banda drechi y sigui bay dal un cura di cas bira bay otro banda. Debi na e impacto e chauffeur a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima.