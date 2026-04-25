Diabierna anochi a drenta informe di un accidente na e rotonde banda di Guardian, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un dama riba un step ta nota cu un auto ta bini riba dje y a bula for di e step y e auto a pasa riba e step y keda pega bao di e auto. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.
Dama a bula for di step y auto a pasa riba e step na rotonde banda di Guardian
