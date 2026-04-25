[VIDEO] Chauffeur a pega soño bay dal riba palo di lus den De La Sallestraat

Diasabra mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida den De La Sallestraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Pick-up pa un motibo of otro a bay banda drechi di caminda dal un palo di lus dal su cabes na e windshield y resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende na e sitio mes y ela nenga pa bay hospital. Ambulans a lag’e y polis a bay warda cun’e. Na warda polis a bolbe yama ambulans nan a bolbe atende y a transporte pa hospital.