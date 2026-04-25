 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] UN HOMBER TA FAYECE DEN UN FORMA LAMENTABEL NA BUBALI

15:34  April 25, 2026  Leave a comment

Cuerpo Policial Aruba Ta Informa

UN HOMBER TA FAYECE DEN UN FORMA LAMENTABEL NA BUBALI

Diasabra pa 3:25 di atardi, central di polis ta wordo informa cu na un cas na Bubali un persona hende homber lo a pone fin na su bida.

Patruya ta wordo despacha cu urgencia na e sitio di e sucedido y ambulance tambe.

Na yegada di e patruya por a bin compronde cu un hende homber a pone fin na su bida door di a haci uzo di un arma di candela.

Ambulance ta yega na e sitio y ta duna e victima asistencia medico pero lamentabelmente no por a haci mas nada pe.

Recherche, polis technico y tambe departamento di slachtofferhulp a wordo poni na altura di e sucedido.

Docter forensico Dr.Wemejier a presenta na e sitio y ta constata morto di e homber di inicialnan E.E.T. naci na Aruba di 68 aña di edad.

Caso ta bao investigacion y den man di departamento di recherche pa descarta si ta trata di un crimen of no.

Cuerpo Policial Aruba ta manda palabra di condolencia na e famia di e fayecido.

 

default
default
default
default

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *