[VIDEO] UN HOMBER TA FAYECE DEN UN FORMA LAMENTABEL NA BUBALI

Cuerpo Policial Aruba Ta Informa
UN HOMBER TA FAYECE DEN UN FORMA LAMENTABEL NA BUBALI
Diasabra pa 3:25 di atardi, central di polis ta wordo informa cu na un cas na Bubali un persona hende homber lo a pone fin na su bida.
Patruya ta wordo despacha cu urgencia na e sitio di e sucedido y ambulance tambe.
Na yegada di e patruya por a bin compronde cu un hende homber a pone fin na su bida door di a haci uzo di un arma di candela.
Ambulance ta yega na e sitio y ta duna e victima asistencia medico pero lamentabelmente no por a haci mas nada pe.
Recherche, polis technico y tambe departamento di slachtofferhulp a wordo poni na altura di e sucedido.
Docter forensico Dr.Wemejier a presenta na e sitio y ta constata morto di e homber di inicialnan E.E.T. naci na Aruba di 68 aña di edad.
Caso ta bao investigacion y den man di departamento di recherche pa descarta si ta trata di un crimen of no.
Cuerpo Policial Aruba ta manda palabra di condolencia na e famia di e fayecido.