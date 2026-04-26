[VIDEO] Chauffeur a perde control saliendo for di rotonde perde control bay banda robes dal vangrail bay banda drechi dal riba mata

Diadomingo madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida na Kibaima, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffuer di un Kia Picanto saliendo for di e rotonde di Balashi a perde control dal vangrail bay banda drechi dal riba un mata. Debi na e impacto e chauffeur dal su cabes y a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende na e sitio mes. Polis a test e chauffeur y esaki a sali malo p’e y a ser deteni.