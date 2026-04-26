[VIDEO] 2 Hoben den auto a scapa den un desgracia na Tamarijn, motor a spart leu despues di a dal palo di lus!

Diadomingo madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida na Tamarijn, mesora a dirigi tanto polis cu ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un hoben chauffeur coriendo un Kia Rio cu velocidad halto bayendo pabao a perde control kibra palo di lus cu transformer bay para na un distancia. Den e impacto cu e palo di lus e motor completo a sali bay na un distancia pasa over di un cura di cas drenta kibra baki mata sigui bay dal na e muraya di cas banda pabao. Debi na e impactonan tanto e hoben chauffeur como e ocupante femenino a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victimanan y a transporta ambos pa hospital.