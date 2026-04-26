[VIDEO] Taxi blauw a causa accidente na Calabas cu hende herida sigui core bay!

Diadomingo mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada na Calabas, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un taxista bayendo zuid a bay pasa e auto Toyota Aygo su dilanti net despues di e bocht pero auto Honda di direccion contrario net ta bini y a bay dal tanto riba e Honda como e Aygo. Debi na e impacto aki 2 persona a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victimanan. Despues di e impacto e taxi color blauw a sigui core bay manera nada a pasa.