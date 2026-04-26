Wardacosta di Caribe Hulandes ta intercepta un transportacion di droga 

Barco di Marina Real Hulandes, Zr.Ms. Friesland a intercepta un transportacion di droga riba diahuebs 23 di april riba lama Caribense. E barco di Marina Real Hulandes tabata nabega bou di bandera di Wardacosta di Caribe Hulandes.

Riba diahuebs 23 di april, Wardacosta di Caribe Hulandes a tuma nota di un boto cu droga nabegando riba lama Caribense. Zr.Ms. Friesland a reacciona mesora i tambe a manda dos boto tipo FRISC den direccion di e boto.

E tres tripulantenan riba e boto a entrega nan mes sin niun tipo di resistencia. E droganan y e tres sospechoso nan a ser entrega na miembronan di Cuerpo Policial (KPA) aya na Steunpunt di Wardacosta na Savaneta. Mientras tanto a destrui tur droga.

Kustwacht Caribisch Gebied onderschept drugstransport

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Friesland heeft op donderdag 23 april een drugstransport onderschept in de Caribische Zee. Het schip voer onder de vlag van de Kustwacht Caribisch Gebied.

Op donderdag 23 april werd een drugsboot waargenomen door de Kustwacht Caribisch Gebied in de Caribische Zee. Zr.Ms. Friesland kwam direct in actie en zette vaart naar de drugsboot met behulp van haar twee snelle onderscheppingsvaartuigen (FRISCS).

De drie opvarenden van de drugsboot hebben zich zonder verzet overgegeven. De verdachte smokkelaars en de in beslag genomen drugs zijn op het Kustwacht Steunpunt te Savaneta overgedragen aan het Korps Politie Aruba. De drugs zijn inmiddels vernietigd.