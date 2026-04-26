[VIDEO] Accidente basta serio cu hende herida riba e caminda di Verano pa Sero Biento!

Diadomingo merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida riba e caminda di Verano pa Sero Biento, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente undaun pick-up truck a bay na man drechi pa tuma un “u-turn” pero net na e momentonan ey un auto Nissan Skyline ta baha cu basta velocidad riba e caminda ey y como cu e no a haya preferencia dal dilanti di e pick-up tanto e chauffeur di e pickup y e yiu na banda a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende ambos victima y a transporta nan pa hospital. E Skyline no tabata tin su papelnan na ordo pero e chauffeur tabata tin su rijbewijs.