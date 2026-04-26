Reflexion Diadomingo 26 April 2026.

Awe nos tin un día hopi bunita, único den su compañeronan, pasobra e ta e dia pa dedica na Señor.
Señor ta habri nos wowonan tur mainta y ta laga nos hala rosea.
Pesey nos ta resa tur mainta y tambe tur anochi pa gradici nos bon Dios.
Nos Fe y nos keremento mester ta firme.
Hasta nos por bisa cu nos Fe por fransforma nos bida.
Si cada ciudadano cumpli cu leynan di Dios, nos mundo lo ta hopi felis y bida asina agradabel.
Fe cu obediencia ta duna bo bida largo.
Nos semper mester buska e parti alegre, e parti cu ta hasi nos felis, e parta sin problema, sin nada negativo.
Evita di biba amarga, hala foi hende egoísta, hende cu por ta den bo cara bo ta e miho persona di mundo, pero trey bo lomba nan ta zumbabo, saca lenga pa bo y pio papia malo riba bo.
Ami no ta kere den hasi brujería, paso nos conoce karma, cu ta bonsbek pisa pesun cu ta hasi malo pa otro.
E papiamento sushi riba bo prohimo ta caba cu bo mes sin bo ta ripara y cierto momento bo kier puntra pakiko e cosnan ey ta pasando cu bo.
Laga tur hende biba nan bida.
Laga tur hende gosa di loke nan gusta.
Esey ta hasi bo grandi y bo por biba felis tambe.