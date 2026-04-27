[VIDEO] Accidente cu hende herida pa falta di preferencia na e rotonde banda di ex-edificio di Piet’s Soda Fountain

Diadomingo madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida na e rotonde banda di e ex-edificio di Piet’s Soda Fountain, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur di e Honda Insight biniendo for di zuid no a para pa duna e Toyota Yaris cual tabata riba e rotonde preferencia y a dal e bir’e 180 grado. Debi na e impacto aki 2 dama cu tabata den e Yaris a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende ambos dama na e sitio mes.