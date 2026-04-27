Reflexion Dialuna 27 April 2026.

Awe un día di celebra, como ta día di Rey, y dimes tur e reynan di cas tambe ta hanja nan balor cu nan merese pa carga nan famia como debe ser.
Ta na su luga pa cuminsa na gradici nos bon Dios pa bendiciona tur e tatanan, y pa tur loke Señor ta hasi pa nos.
Nos ta bendiciona cu nos por habri wowo cada dia di nobo y nos por gosa di un bida dushi na nos smak.
Tin asina tanto cosnan positivo na mundo pa gosa di nan.
Cada ken lo por dicidi con e kier gosa di su bida.
Tin tambe cu ta desvia, y lo mester wanta nan consequencianan, pasobra Señor a sinja nos su leynan y simplemente tene bo na nan lo bo ta cla.
Camindanan ta pa tur hende mescos, aki na mundo pober y rico, blanco of preto, tur mester biba segun Dios ta sinja nos y principalmente duna nos prohimo un man, cu ta hasi bo felis tambe.