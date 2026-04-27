Ciudadano a fada di cu dama bisiña ta laga su cacho los y ta siguie te na su cas

Dialuna mainta a drenta informe di cu tin un problema saliendo for di man na Sero Janchi, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya por a compronde cu aki ta trata di un problema cu un homber tin cu cada biaha e pasa dilanti cas di bisiña e cacho ta siguie y blaf e te ora e yega na su cas y hasta e cacho ta haci su necesidad dilanti su cas. Polis no a ni duna e dama un boet pa laga su cacho sali y bay pa ataka e homber. E homber a echt fada di e situacion y a bin bisa e dama pa e sera su cura y percura pa e tene su cacho na cas.