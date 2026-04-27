[VIDEO] Candela na un dump nobo na Moko, prome cu nos a lanta e drone un persona a bisa nos no bula e drone riba su cas!

Dialuna atardi a drenta informe di cu tin un candela pabao di Moko 30, mesora a dirigi polis como bomberonan na e sitio. Na yegada di bombero a constata cu aki ta trata di un dump ilegal na Moko ya cu tin yen di sushedad benta eynan. Na yegada di e bombero tabata un poco dificil pa yega na e candela mientras un ciudadano a bisa nos pa no bula e drone riba su cas. Cumpliendo cu e habitante su deseo nos no a bula riba su cas ta trata di un dump masha grandi mes cu den pasado city inspector ta na altura di dje. Bomberonan a pidi presencia di city inspector pa asina bin atende cu e caso aki.
ami ke sa awo kiko ta pasa cu e tiponan aki. nan ta hanja boet i tambe paga e twmpo di polis i brandweer of ta djies un ” no hasie mas”