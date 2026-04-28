Reflexion Diamars 28 April 2026.

Nos lo cuminsa nos siman nobo mainta tempran cu hopi enthousiasmo y gana di bai dilanti.
Hopi gana di tin un día mas exitoso cu nunca.
Claro cu mester pidi nos bon Dios tur clase di bendicion, mester gradici nos bon Dios semper pa tur loke e ta hasi pa nos, tur loke e ta duna nos sin pidi nada a cambio, solamente respeta su reglanan.
Nos tin te ainda un mundo asina dushi, asina bunita cu nos por biba hopi felis mes.
Tur ser humano cu kier ta felis, mester respeta ley di Dios.
Biba contento, biba cu bo famia den harmonia, biba y laga biba, trata bo prohimo cu respet, asina nos tur lo ta feliz.
Hopi biaha nos mes por evita hopi desgusto, hopi cos robes, pa nos por ta felis.
Buska Señor, buska bon ambiente, buska pa logra bo felicidad.