Aplicacion a habri awe! KPA TA BUSCANDO ABO: APLICA PA ASPIRANT DI POLIS NIVEL 2

Santa Cruz, ARUBA: Cuerpo Policial Aruba ta buscando abo, forma parti di nos organisacion policial y sirbi bo Pais dignamente. Nos ta habri e oportunidad pa nos comunidad por solicita pa Medewerker Veiligheidszorg nivel 2. Eleva bo conocimento, conoce y siña nos leynan hudicial, reglanan y proceduranan. Mas aun brinda e servicio y seguridad na nos comunidad. Alabes respeta e uniform y ta integro pa bienestar di nos Pais. Bo contribucion pa bira polis nifica un desaroyo personal, salario ta sigui crece, bo lo traha pa pais Aruba, ricibi bo rango y decretonan gubernamental y crece substancialmente den bo carera policial. Esaki ta algo pa bo? Desde awe 28 april te cu dia 5 di juni 2026, hoben for di edad minimo di 17 te cu 34 aña por aplica. Aki bou nos lo menciona e rekisitonan cu mester pa admision: Mester tin nacionalidad Hulandes; Mester ta inscribi y ta biba na Aruba; Edad minimo 17 aña y maximo 34 aña; Estatura sin sapato, minimo 1.60 meter; Mester tin un diploma MAVO, EPI, EPB Doorstroom of un diploma cu ta igual na esakinan. Pasa yena e formulario di solicitud, personalmente na Scol di Polis E.J. Watty Vos situa na Forthuevelstraat 25, di dialuna pa diahuebs entre 09:00 – 14:00. Nos ta buscando abo! Cuerpo Policial Aruba ta warda abo, aplica awe!