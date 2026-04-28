Un rato di alegria y union

CUERPO POLICIAL ARUBA TA FORTIFICA LASONAN CU NOS

MUCHANAN DI IMELDA HOF DURANTE VAKANTIE.

Noord, ARUBA: Den cuadro di e periodo di vakantie, Cuerpo Policial Aruba a bishita Imelda Hof pa un bishita special dedica na nos muchanan, combinando educacion cu deporte y diversion.

Diahuebs e muchanan di Imelda Hof a ricibi bishita di e vocero di Cuerpo Policial Aruba, Liliana Rasmijn, kende a duna un charla informativo tocante e trabou diario di un agente policial. E muchanan a keda masha entusiasma cu e presentacion y a probecha e oportunidad pa haci hopi pregunta, demostrando un gran interes den e trabao di polis.

Despues di e parti educativo, tabata tin momento di recreacion. A organisa un wega di futbol amistoso. E team di polis tabata consisti pa agentenan di Polis di Bario Noord, Polis di Bario Oranjestad, polis Uniforma di Noord

y polis di SBV Oranjestad.

E ambiente tabata uno di hopi alegria caminda e muchanan a gosa un mundo compartiendo cu nan “amigo polis”. Fuera di e wega, e muchanan tabata tin e chens di mira e auto di polis di cerca, locual a genera hopi curiosidad y mas pregunta pa e agentenan.

Cuerpo Policial Aruba ta reafirma su compromiso pa keda enfoca riba e union cu nos hubentud. Aporta na e desaroyo di nos muchanan ta fundamental, ya cu nan ta e futuro di nos pais. Pa e Cuerpo, “duna bek” na comunidad ta un di e labornan di mas bunita cu tin.

Tanto tabata e goso, cu e muchanan di Imelda Hof ya a pidi caba pa un “re-match” contra nan amigonan di Polis.