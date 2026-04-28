ATRACO TEAM CU DETENCION PA POSESION DI ARMA DI CANDELA ILEGAL

Diaranson 22 di april 2026, Atraco Team (TBP) a efectua un detencion hunto cu Team di Aresto riba Green Corridor. Atraco Team a ricibi informacion cu un persona lo tabatin un arma di candela ilegal den su posesion. Mesora personal di e dicho departamento a traha incansablemente pa verifica si e informacion aki tabata cuadra. Diaranson Atraco Team a tene nan accion y a para un Nissan March color shinishi riba Green Corridor. Durante control den e auto a bin topa cu un arma di candela.

E chauffeur L.D.I., naci na Hulanda y di 18 aña di edad, a wordo deteni pa posesion ilegal di arma di candela. Tanto e arma como e auto a wordo confisca pa mas investigacion.

Despues di esaki, Atraco Team a sigui cu e investigacion na un cas na Balashi. Na e sitio menciona a topa cu municionnan cual tambe a wordo confisca.

Cuerpo Policial Aruba ta recorda comunidad cu e accion di “Entreg’e of Nos ta bin busk’e” ta sigui te cu dia 24 di mei 2026. Bo tin e oportunidad pa deposita cualkier arma di candela ilegal den e containernan blauw situa banda di warda di polis di San Nicolas y Wilhelminastraat ( ex warda di polis). Haciendo esaki bo ta keda anonimo y bo no lo wordo persigui penalmente.

Atraco Team ta sigui traha incansablemente riba cada informacion relaciona cu arma di candela ilegal y no ta descarta cu lo tin mas detencion den e dianan venidero.

Cuerpo Policial Aruba ta pidi comunidad cu si bo sa algo of a mira algo, yama e tiplijn di Polis cu ta 11141. Bo anonimidad ta keda garantisa.