De-escalacion ta tuma centro di atencion durante entrenamento intensivo

Siman pasa, militarnan di Aruba y Curasoleño (CARMIL), conhuntamente cu Mobile Unit di Cuerpo Policial Aruba (KPA) y e unidad K9 di KIA, a termina exitosamente un siman di entrenamento intensivo.
🎯 Durante e ehercicio aki, e enfoke tabata riba de-escalacion durante disturbio civil conosi como “Beteugelen van Woelingen” (BVW). A practica scenarionan realistico na y rond di e Kazerne Marino di Savaneta y na Seroe Colorado, unda e tensionnan entre manifestantenan i autoridatnan a escala.
💪 Den e senario final, participantenan a wordo reta pa actua profesionalmente y na un manera controla, cu e meta principal ta de-escalacion y cooperacion.
🤝 E cooperacion estrecho entre CARMIL, KPA, y KIA ta demostra con importante ta pa ta bon prepara pa situacionnan unda orden y siguridad publico ta bao di presion. 👮♂️ Cu pelotonnan di BVW specialmente entrena riba Aruba y Curaçao, Defensa di Caribe ta keda cla pa brinda sosten ora cu tin mester.
Danki na e tipo di ehercicionan aki, nos personal ta keda skerpi, desplegabel y prepara pa un rango amplio di scenario.