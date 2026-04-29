Reflexion Diaranson 29 April 2026.

Awe nos ta parti otro siman den dos.
Dia ta bula asina lihe cu prome cu nos pensa siman a pasa.
Nos ta cuminsa bisa nos bon Dios danki pa por a habri wowo y mira otro bunita dia.
Nos ta keda cu nos bon Dios cu ta proteha nos unda cu nos kier bai.
Semper si mester tin confiansa y siguransa
di nos mes.
Nos tin otro siman cortico cu mas fiesta atrobe .
Cada ken por jena su dia manera nan kier !
Corda bai poco poco pasobra alcohol a ranka hopi for di nan famia caba !
Tin asina tanto accident ta pasa cu ta laga bastante danjo material y famianan den tristesa.
Esaki hopi biaha ta pa descuido tambe.