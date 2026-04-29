Clarice Holman cosechando exito internacional. 

Recientemente a tuma lugar e National Poodle Specialty na St.Louis Missouri organisa pa PCA (Poodle Club of America). E competencia mas prestigioso di poodle na Merca unda poodles di tur 3 tamaño ta bin hunto di tur parti di mundo pa competi contra otro. Nan ta competi den diferente modalidad. Conformation, obedience, Fast Cat y Agility. Paisnan y profesionalnan cu a participa ta procedente di: Aruba, Merca, Hulanda, Canada, Taiwan, Venezuela, Colombia, Brazil, Spanje, Switzerland, Singapore, Scotland, Denemarken, South Africa, Russia, Peru, Norway, New Zealand, Mexico, Korea, Japan, Ireland, Indonesia, Israel, Francia, Finland, England, Estonia, Chille, Bermuda, Australia.

Nos talentosa Master Groomer y columnista internacional Clarice Holman un bes mas a briya cu su talento na e competencia y a laga Aruba su nomber den halto den ramo di Professional Dog Grooming.

El a prepara cachonan pa participa den obedience, parade of champions y tambe e Dog Show mes. El a prepara 2 cacho di merca y 2 cacho di México. Tur a saca premio y Mexico a logra bay cu prome puesto den su categoria. Tur doño di e cachonan tawata yena di orguyo con nan cacho a luci durante e show danki na e mannan talentoso di nos Master Groomer Clarice Holman.

Mas y mas e mundo internacional di professional Dog Grooming riba nivel di show ta reconoce y solicita Clarice Holman su talento y experticio pa pone nan cacho briya ainda mas den ring.

Nos ta felicita Clarice Holman pa su logro y ta admira su trayectoria y reconocimiento internacional, como cu e ta e unico profesional den e ramo aki den Caribe riba e nivel aki. Aruba, di nos e ta.