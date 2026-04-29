UNESCO Aruba, conhuntamente cu Universidad di Aruba ta pone atencion ariba World Press Freedom Day, cual ta tuma lugar anualmente riba 3 di Mei.

ORANJESTAD – Dia 3 di mei ‘World Press Freedom Day’ ta fungimundialmente como un recordatorio pa gobiernonan pa sostene libertad di prensa y tambe ta un dia di reflexion bou di profesionalnan di medionan di comunicacion tocante e responsabilidad y rol importante di prensa/media pa cu un democracia bibo. E topico pa e aña aki ta “Shaping a Future at Peace”.Pa celebra e dia aki UNESCO (internacional) lo organisa un conferenciana Lusaka Zambia dia 4 y 5 di mei 2026. E conferencia ta trece hunto diferente experto, periodista y activistanan pa libertad di expresion y derecho humano. Ta spera cu e conferencia reafirma e libertad di expresion di prensa como un instrumento normativo y basa riba hecho pa enfrenta e desafionan di sociedadnan cu cada dia ta mas compleho den e era digital.Na Aruba studiantenan di Universidad-Academic Foundation Year- lo pone e topico den practica pa medio di diferente tarea. Apart di e conocemento teoretico cu nan lo haya durante les, e studiantenan tin como tarea pa graba un video den grupo, mientras nan ta entrevista diferente ciudadano pa puntra tocante nan conocemento di Worldpress day y kico esaki ta encera. Tambe e studiantenan lo mester interview expertonan den e area di periodismo y media den forma di un podcast. Durante e entrevistanan lo elabora riba e aplicacion di e topico aki na Aruba, entre otro lo discuti desafionan y oportunidadnan. Lo comparti e resultado di e proyecto na final di mei 2026.