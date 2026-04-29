Wardacosta di Caribe Hulandes ta intercepta un transportacion di droga 

Pa di dos biaha den un siman, e barco di Marina Real Hulandes, Zr.Ms. Friesland a intercepta un transportacion di droga riba lama Caribense. E barco di Marina Real Hulandes tabata nabega bou di bandera di Wardacosta di Caribe Hulandes.

Riba diadomingo 26 di april, e avion Dash-8 di Wardacosta di Caribe Hulandes a tuma nota di un boto cu droga nabegando riba lama Caribense. Zr.Ms. Friesland a reacciona mesora i tambe a manda dos boto tipo FRISC den direccion di e boto, pa asina intercepta esaki.

E droganan y e 4 sospechoso nan a ser entrega na miembronan di Cuerpo Policial (KPA) aya na Steunpunt di Wardacosta na Savaneta. Mientras tanto a destrui tur droga.

E tipo di operacion nan aki ta demostra un bia mas, con importante ta pa sigi traha hunto cu tur nos partner nan den kadena hudisial. Hunto nos ta fuerte.

Kustwacht Caribisch Gebied onderschept drugstransport

Voor de tweede keer binnen een week, heeft het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Friesland een drugstransport onderschept in de Caribische Zee. Zr.Ms. Friesland voer onder de vlag van de Kustwacht Caribisch Gebied.

Op zondag 26 april werd een drugsboot waargenomen door de vliegtuig Dash-8 van de Kustwacht Caribisch Gebied. Zr.Ms. Friesland heeft hierop haar twee onderscheppingsvaartuigen (FRISC’en) ingezet om de drugsboot te onderscheppen.

De vier verdachte opvarenden en de in beslag genomen contrabanden zijn op het Kustwacht Steunpunt te Savaneta overgedragen aan het Korps Politie Aruba.

Dit soort operaties onderstrepen opnieuw hoe cruciaal en waardevol de samenwerking met onze ketenpartners is. Samen sterk.