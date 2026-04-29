Famia Mezas cu bunita donacion di arte visual na HOH

Oranjestad – E sala di espera di departamento di Radiologia recien ta conta cu’n arte visual unico. Un cuadra grandi, traha pa e artista local Igmar Reyes, a ser duna na Horacio Oduber Hospital (HOH) door di famia Mezas. E luga prominente aki den hospital awo ta briya cu’n arte visual cu ta inspira tanto pashent, bishitante y empleadonan.

E obra di arte originalmente a wordo crea pa un espacio specifico na e cas di famia Mezas. Despues di benta di e cas, riba iniciativa di e broker Dick Sougé di Coldwell Banker, a surgi e idea pa duna hospital e cuadra special aki. Señor Sougé a keda inspira door di Coldwell Banker na Merca pa nan compromiso di duna sponsorship na St. Jude hospital pa muchanan cu tin cancer. “Asina e idea a nace pa, for di sector priva, duna algo bek na e comunidad di Aruba tambe,” Sougé a bisa. “Hospital ta un luga cu nos tur den un momento of otro den bida lo mester bishita. Hustamente p’esey, hospital ta un luga balioso y ideal pa duna algo cu publico por disfruta di dje. Di e manera aki, arte tambe ta sigui biba pa tur hende.”

E arte visual su diseño ta consisti di hopi forma di ola. Olanan ta un forma faborito di señora Mezas, cu ta mira den nan e concepto di eternidad, pues e nomber di e cuadra ‘Eternity’. Alabes ta mira den nan tambe e ‘journey’ di bida cu tur su ‘ups and downs’. E olanan aki no solamente tin balor estetico sino tambe ta conecta simbolicamente e mundo di radiologia unda olanan medico pa imagennan diagnostico tin un rol central. Pues, un arte cu ta pas y tin nificacion special dentro di e departamento aki.

Otro elemento unico ta e combinacion di e arte visual cu musica. Señor Mezas a scirbi specialmente pa e cuadra aki un cantica cu yama “Greater than Today”. Por scucha e cantica via e QR-code cu tin riba e plachi di informacion bou di e cuadra. Alabes por lesa di biaha e letra di e cantica riba e link. Pues un bunita y completo combinacion entre arte visual y musica cu ta invita e bishitante pa tuma un momento pa refleha y descansa.

Presidente di Hunta di Directiva di HOH, Jacco Vroegop ta subraya e balor agrega di arte den un ambiente di cuido: “Arte ta un manera bunita pa conecta hende y laga nan sinti nan mes mas trankil. Y pa esaki, hospital ta un luga hopi apropia pa comparti arte cu otro. Na final, tur dia hospital ta habri pa tur hende y pues ta accesibel pa hopi persona bishita. E arte di famia Mezas ta e prome donacion di arte haci na HOH y nos ta gradici nan di curason pa e bunita gesto aki. Nos ta spera tambe cu e iniciativa lo inspira otro pa haci mescos.”

Cu e donacion aki tur esnan envolvi ta spera cu obranan di arte lo keda un fuente continuo di inspiracion y conexion pa tur esnan cu bishita hospital.