Aruba a conoce e segundo miyonario pa 2026 cu Lotto!

ORANJESTAD, Aruba – 30 di april, 2026: Diamars anochi 28 di april tabata tin e sorteo miyonario di Mini Mega y Mega Plus. E numbernan ganado di Mini Mega pa diamars anochi tabata: 02-04-14-21 y e Mega Ball: 15 y manera e resultado a wordo procesa a bin haya sa cu tin 1 solo ticket ganado pero solamente pa Mini Mega. E jackpot di Mega Plus no a wordo cumpra pa e ganado y esey ta nifica cu e suma di Mega Plus a keda aden pa e siguiente sorteo. E jackpot di Mini Mega tabata Afl. 1.300.000,- y Mega Plus tabata Afl. 800.000,- di cual solamente e Afl. 1.300.000,- di Mini Mega a wordo gana.

E feliz ganado a gana e jackpot total di Mini Mega di 1 miyon 300 mil florin cu a wordo bendi na rebendedo RS Lottery.

Diaranson, Aruba ta sera conoci cu e segundo feliz miyonario cu Lotto, e loteria di Aruba pa aña 2026. Kadeem ta conta cu el a cumpra numbernan loco na RS Lottery y ora cu el a haya sa cu tabata tin 1 solo ganado pa e sorteo miyonario di ayera nochi pa Mini Mega, el a bay check su ticket y pa su gran sorpresa e tabata tin e ticket miyonario di Afl. 1.300.000,-!

Mini Mega su segundo premio tambe a conoce un total di 7 ganado cu cada uno a gana e bunita suma di Afl. 9.352,-. Ticketnan ganado a wordo gana na e siguiente lugarnan: Bo Skina di Suerte, Hary’s Lottery, Sunshine Lottery, Key Lottery 2, Wara Wara Lottery, JFK Lottery and Sports y All in One Lucky Taurus Lottery.

En conexion cu dia di Obrero diabierna awo, Lotto no lo tin sorteo merdia y anochi. Sorteo di Mini Mega y Mega Plus lo hunga diahuebs 30 di april unda cu e jackpot di Mini Mega a bira 250 mil florin y e Mega Plus cu a keda aden a bira 850 mil florin cu pone e jackpot bira un total di 1 miyon 100 mil florin pa diahuebs awo!

Lotto, E Loteria di Aruba tin diferente wega, Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number di Korsou di Lotto, Lucky 3, Multi-X, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega y cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa y Gana y Instacash. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.