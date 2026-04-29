POLIS Y TEAM DI RESCATE RIBA HOOIBERG PA UN TURISTA CU A BIRA MALO

Santa Cruz, ARUBA: Un rato pasa Polis y autoridadnan competente a wordo dirigi cu maximo urgente riba e top di Hooiberg pa un turista Hulandes di 75 aña cu a bira basta malo.

Den un forma tactico y bon coordina hunto cu team di rescate forma pa bombero y ambulance, Polis a subi e top di hooiberg pa rescate e turista cu a bira malo. Riba e top personal di ambulance a stabilisa e turista hende homber pa asina prepare pa bah’e for di e sero.

Despues di un rato trahando den equipo a logra baha e persona for di e sero pa despues wordo transporte pa hospital pa mas tratamento medico avansa.

Un tremendo trabou di nos agentenan tambe team di rescate pa asina den un forma sigur a baha e persona for di sero di Hooiberg.

Altocomisario sr Arnhem ta manda palabra di elogio na e coleganan y tambe na e team di rescate . Un tremendo trabao di tur e departamentonan.